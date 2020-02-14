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陽岱鋼有覺悟春訓開轟 15日先發戰三星獅

最新更新：2020/02/14 13:57

（中央社記者謝靜雯台北14日電）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼昨天敲出春訓首轟，被列入第二階段春訓一軍名單；加入巨人第4個球季，陽岱鋼以背水一戰的決心備戰新球季，明天與韓職三星獅交流賽將回先發右外野。

巨人隊昨天在宮崎第一階段春訓最終日舉行隊內紅白戰，陽岱鋼4局上場接替守備，5局敲出春訓個人首轟，也是巨人隊春訓紅白戰團隊首轟，2分砲替自己爭取進入第二階段沖繩春訓一軍名單的機會。

33歲的陽岱鋼2016年季後與巨人隊簽下5年合約，今年為合約第4年，有背水一戰的決心。第一階段春訓最後一日終於開轟，陽岱鋼表示，可以打出全壘打很開心，接下來實戰越來越多，希望可以繼續有好的表現。

陽岱鋼去年出賽機會不穩定，他直言是「令人懊惱的一季」，為了爭取更多出賽機會，今年春訓加練一壘守位、連日特打練習，還不忘向坂本勇人請益，希望可以提升打擊水平。

陽岱鋼也有覺悟，隨著陣中越來越多的年輕選手加入，如果不比他們更投入練習、無法勝出；巨人隊明天開始第二階段春訓，首場實戰將與韓職三星獅隊交手，陽岱鋼預計先發打7棒、守右外野。（編輯：吳協昌）1090214

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