羽球亞團賽 中華男團1比3不敵日本

（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣羽球一哥周天成今天在亞洲羽球團體錦標賽8強賽吞敗，連2天爆冷輸球，儘管男雙王齊麟與李洋拿下勝利，但後續男單、男雙皆遭逆轉，中華隊終場以1比3不敵日本隊。

繼中華女團8強止步後，男團同樣無緣4強，將湯姆斯盃男子羽球團體賽門票拱手讓人。

2020亞洲羽球團體錦標賽在菲律賓馬尼拉舉行，中華男團小組賽連續擊敗地主菲律賓、新加坡，挺進8強，今天對決日本隊。

世界排名第二的周天成昨天小組賽對戰新加坡，爆冷吞敗，今天再以12比21、17比21輸給日本選手常山幹太（Kanta Tsuneyama），吞下兩人生涯對戰的首敗。

男雙王齊麟與李洋隨後登場，頂住壓力，以11比21、21比17、21比19逆轉拿下勝利，兩隊戰成平手。

「羽球王子」王子維接力上陣，迎戰西本拳太（Kenta Nishimoto），儘管以21比13搶下首局，第2局在領先多達11分情況下被逆轉，以20比22棄守，決勝局再以14比21落敗，苦吞對戰3連敗。

擔任第4棒的男雙廖敏竣與蘇敬恒，面對齋藤太一（Taichi Saito）與古賀輝（Akira Koga），雙方首局戰況激烈，不但互有領先，且差距不超過2分，「廖蘇配」以28比26驚險搶下首局，但未能乘勝追擊，次局以16比21讓出，決勝局再以13比21吞敗。（編輯：管中維）1090214