防範武漢肺炎 3月台東鐵人三項賽延期

（中央社記者盧太城台東縣15日電）武漢肺炎疫情延燒，3月中旬將在台東舉辦的鐵人三項賽事，因考量參賽者眾多，顧及健康安全，加上外籍選手轉機困難，主辦單位宣布賽事延後到今年9月。

負責承辦IRONMAN台灣賽事的LAVA台灣鐵人三項公司宣布，原訂2020年3月14至15日在台東舉辦的「IRONMAN 70.3 Taiwan」、「Iron Girl」及「IRONKIDS」等國際鐵人三項賽事，延期至9月12、13日舉行。

LAVA台灣鐵人三項公司表示，為配合政府2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情控制，由於會有超過千名選手及家屬須從海外搭乘飛機前來台灣，顧慮到參與選手、家屬親友、合作夥伴及所有工作人員的健康安全，經與IRONMAN總部和相關單位審慎評估後，決定將賽事延期舉辦。

所有選手的報名資格和加購項目（FinisherPix）都會自動轉移至9月份賽事，若無法參加而選擇要退費的選手，請於3月10日前上退費網站申請全額退費，流程大約需14個工作日，超過3月10日申請將不再受理。

LAVA台灣鐵人三項公司表示，今年賽事約2000人、30幾個國家的選手報名，連同隨行親友估計逾4000人參加活動，且中港澳選手有200餘人，來自日、美、紐、澳、英等多國選手也約有700人。

LAVA台灣鐵人三項公司說，考量外籍選手近千人必須搭機來台才能參賽，但搭機提高感染新冠肺炎疫情風險，為避免群聚感染，決定延期到9月，疫情獲得控制後再舉辦。（編輯：謝雅竹）1090215