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辭運發局長 程紹同：高市府團隊不因換手影響戰力

最新更新：2020/02/21 14:32

（中央社記者程啟峰高雄21日電）韓職KIWOOM英雄隊首度移師高雄澄清湖棒球場進行春訓，高市運動發展局長程紹同今天卸任前夕前往探視，對於請辭原委，他說，「短打」護送隊友得分，市府團隊不因換手而影響戰力。

程紹同中午至球場探視，關心球員實地訓練及生活起居，程紹同昨天請辭獲准，將返回國立台灣師範大學任教，24日生效，這是他任內最後一個公開行程。

面對現場媒體採訪請辭原委，程紹同顯得離情依依。他強調，市政一棒接一棒，不會因中途有人換手影響團隊戰力，他在市府服務337天感到榮耀，市長韓國瑜就像領隊帶領球隊迎向勝利，過程中隊員名單更換，人事變動是常態，他像是打個「短打」後下場，主要護送隊友回本壘得分。

程紹同也感謝韓國瑜提早批准辭呈，讓他可以趕上學校開學。他說，3月2日回台師大開設新學期運動行銷課程。

程紹同又說，今年首度有南韓職棒一軍隊伍來高雄春訓，這裡陽光普照、氣候溫和，堪稱亞洲最佳春訓場地，未來還有機會吸引其他國際職業足球、田徑隊伍前來移地訓練。

KIWOOM英雄隊拿下去年韓職亞軍，首度選定高雄澄清湖球場作為球團春訓基地，並將在澄清湖球場與中華職棒球隊展開多場熱身賽切磋球技。球隊來台春訓球員不乏2019第2屆世界12強棒球賽韓國國家隊球員，陣容堅強。球員對高雄的天氣、球場設備都感到滿意，且認為非常適合作為移訓城市。（編輯：陳俊碩） 1090221

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