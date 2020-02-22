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小笠原道大鼓勵大膽攻擊 王柏融實踐突破低潮

最新更新：2020/02/22 18:21

（中央社記者楊啟芳台北22日電）日本火腿隊王柏融今天在對讀賣巨人的熱身賽中，敲出2支二壘安打，帶有1分打點，打破之前對外賽沒有安打的低潮，賽後也得到小笠原道大的讚賞，實踐了大膽攻擊的指令。

王柏融之前在春訓實戰中遲遲沒有安打出現，僅在15日隊內紅白戰時曾轟出一發全壘打，其他對外賽事都沒有打擊表現。日職官辦熱身賽今天開打，火腿首戰交手讀賣巨人隊，王柏融先發打第7棒、擔任指定打擊。

雖然第一打席遭到三振，不過王柏融5局下就敲出紮實二壘安打，成為對外實戰首安，之後利用宇佐見真吾的安打跑回本壘；7局下則是敲出帶有1分打點的二壘安打，總計3打數敲2支安打，官辦熱身賽首戰就有好表現。

王柏融賽後對日本媒體「日刊體育」表示，針對第7局的反方向二壘安打，他點點頭說：「只是想要確實揮棒」。

本季春訓開始後，王柏融就接受火腿隊打擊教練小笠原道大的指導，改善去年到日職後，為了應付投手變化球而造成揮棒軌跡變小的問題，希望找回在中職時期的打擊方式。

今天王柏融在熱身賽有好表現，小笠原道大也對日媒說：「我提醒他不要去想結果，大膽地攻擊就好，他也有實踐了這句話。」（編輯：方沛清）1090222

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