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鄭怡靜橫掃香港一姐 匈牙利桌球公開賽晉級4強

最新更新：2020/02/22 19:06

（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣桌球女將鄭怡靜今天在2020匈牙利桌球公開賽女單8強，以4比0橫掃世界排名15的香港好手杜凱琹，連3輪都以一局未失的完美表現，昂首晉級4強。

2020匈牙利桌球公開賽，是桌球世界巡迴賽其中一站，今年比賽地點在匈牙利布達佩斯舉行，世界排名第10的鄭怡靜，會內賽連闖2關，8強遭遇香港名將杜凱琹，過去兩人8次交手，勝負各半。

鄭怡靜在這次比賽狀態神勇，前兩輪分別以直落四輕取泰國一姐素塔西尼（Suthasini Sawettabut）與德國華裔女將單曉娜，始終維持一局未失的超優質表現。

今天比賽，鄭怡靜維持高檔演出，開局就先以11比8、12比10連下兩局，第3局尾盤她雖以9比7領先，卻沒能一舉拿下，遭對手兩度追平比數。

所幸在11比11平手之際，鄭怡靜一口氣連拿2分順利「關門」，局數以3比0大幅領先，並取得聽牌優勢。

越打越順的鄭怡靜，第4局更是火力全開，僅在開局短暫以1比1打平，接下來猛拉一波7比0攻勢，也擊潰對手反撲意志，最終她以11比4撂倒對手，也順利踏進4強窄門。（編輯：方沛清）1090222

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