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匈牙利桌球公開賽激戰7局 鄭怡靜勇闖決賽

最新更新：2020/02/23 21:03

（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天在匈牙利桌球公開賽4強賽歷經7局大戰，以4比3扳倒日本女將石川佳純，決賽將與日本一姐伊藤美誠爭冠。

匈牙利公開賽今年在布達佩斯舉行，世界排名第10的鄭怡靜近況火熱，自首輪起連3戰1局未失，闖進4強，對手為排名第9的石川佳純（Kasumi Ishikawa），雙方過去交手，鄭怡靜以8勝12敗居下風。

兩人今天再度碰頭，鄭怡靜雖以9比11丟掉首局，但隨即調整好節奏，以11比4、11比9連趕2局超前。

不過，雙方第4局上演拉鋸戰，可惜鄭怡靜未能一鼓作氣拿下，以10比12棄守，所幸鄭怡靜士氣未受到影響，第5局在2比2平手時，連搶5分，並以10比6，率先取得局點，儘管遭對手化解一個，但仍以11比7拿下，搶先聽牌。

關鍵第6局，雙方互不相讓，鄭怡靜曾以7比9落後，儘管兩度扳平戰局，但仍差臨門一腳，以10比12讓出。

雙方決勝局互有領先，鄭怡靜在4比4平手時，連拿2分超前，並頂住壓力，以11比7勝出，搶下決賽門票，將與世界排名第3、日本一姐伊藤美誠（Ito Mima）爭奪冠軍。（編輯：管中維）1090223

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