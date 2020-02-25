Kobe墜機身亡 遺孀狀告直升機公司與駕駛

NBA傳奇球星布萊恩搭乘的直升機1月26日墜毀，機上9人全罹難。布萊恩的遺孀凡妮莎24日對直升機公司和直升機駕駛提出告訴。圖為直升機墜毀現場。（美聯社）

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）NBA一代球星布萊恩（Kobe Bryant）搭乘的直升機1月26日墜毀，機上9人全數罹難，他的遺孀凡妮莎（Vanessa）今天對直升機公司、直升機駕駛提出告訴。

訴訟提交到洛杉磯高等法院（Los Angeles Superior Court）這天，是布萊恩、他同樣遇難的13歲女兒吉安娜（Gianna），及其他7名墜機案罹難者的追思會，活動是在美國職籃NBA洛杉磯湖人的主場史泰博中心（Staples Center）舉行。

這份訴訟的對象是島嶼快航直升機公司（Island Express Helicopters）、島嶼快航控股公司（Island Express Holding Corp.）和失事直升機駕駛左巴揚（Ara Zobayan）的遺產。在這次墜機事件中，左巴揚也同樣未能倖存。

吉安娜在籃球隊的隊友阿托貝利（Alyssa Altobelli）與徹斯特（Payton Chester）、阿托貝利的雙親約翰（John）和凱芮（Keri）、徹斯特的母親莎拉（Sarah）和籃球教練毛瑟（Christina Mauser）也全部在墜機中身亡。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）仍在調查墜機的確切原因，但初步調查結果沒有發現機械故障的跡象。

今天的訴訟中，指直升機公司准許該機1月26日在「重霧和低雲」的（不利）天氣下飛行，而「執法單位和旅遊公司」在這種情況下都會讓直升機停飛。

訴訟中說：「我們所得到的訊息與想法是，島嶼快航直升機公司所獲得的美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）營運許可，僅限其駕駛在目視飛航規則（visual flight rules）下飛行。」

該機沒有執照或認證，能在（需靠）儀器飛行的情況下飛行，而我們所得到的訊息與想法是，正駕駛左巴揚必須僅在能以目視導航的情況下飛行。

訴訟中提及，左巴揚曾在2015年被美國聯邦航空總署指「飛入因天氣因素使能見度降低的空域」，違反目視飛航規則的最低要求。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1090225