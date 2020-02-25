中職添購紅外線熱像儀 28日官辦熱身賽斗六啟用

（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職官辦熱身賽28日登場，為了防範武漢肺炎疫情，中職添購紅外線熱像儀，將設置於斗六棒球場，其餘場地搭配額溫槍檢測，並要求各隊添購，若被測到發燒將不得入場、可以退票。

中職官辦熱身賽28日於斗六及台南棒球場兩地開打，武漢肺炎疫情延燒，中職也有相關防範措施，目前已經添購一套價值新台幣30萬元的軍用紅外線熱像儀，因為此套裝置適合設置於室內入口處，將會先在斗六棒球場使用，聯盟也另外添購20支額溫槍。

中職會長吳志揚表示，聯盟已經通知各球團，希望球團自行添購測量體溫的裝置，除官辦熱身賽外，正式球季開打後，進入一、二軍賽事各球場，都需要測量體溫，一旦被測出發燒則不得入場、球迷可以退票。

吳志揚表示，除了測量體溫，聯盟也會準備酒精，希望球迷、球員、工作人員多洗手，至於會不會強制戴口罩，吳志揚表示「呼籲大家進場看球戴口罩」。

若疫情持續延燒，會不會考量不開放球迷進場觀賽，或者有相關配套，吳志揚則表示，中華職棒場地與日、韓職棒不同， 中職的場地是戶外，日、韓職棒巨蛋球場的影響可能比較大。

中華職棒31年球季，將邁向總觀眾人數3000萬里程碑，吳志揚表示，大家都關心票房，但是若受到疫情影響也是沒有辦法的事， 在疫情還沒趨緩的狀況下，聯盟會持續與中央和地方就相關疫情問題溝通。（編輯：張芷瑄）1090225