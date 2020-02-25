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高國輝熱身賽首轟出爐 悍將勝味全龍

最新更新：2020/02/25 18:41
中職富邦悍將隊25日熱身賽與味全龍隊交手，悍將打線發揮，高國輝也敲出熱身賽首轟。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年2月25日
中職富邦悍將隊25日熱身賽與味全龍隊交手，悍將打線發揮，高國輝也敲出熱身賽首轟。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年2月25日

（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職富邦悍將隊今天與味全龍隊交手，悍將隊投手羅力先發3局失1分，悍將隊打線發揮，高國輝敲出熱身賽首轟，于森旭9局敲出致勝安，幫助球隊以5比4拿下勝利。

富邦悍將隊今天與味全龍隊在斗六棒球場交手，悍將隊首局有攻勢，靠著陳品捷三壘打、范國宸二壘安打，開賽取得1比0領先。

味全龍隊前2局沒有拿下分數，3局靠著郭天信、曾陶鎔接連安打，攻下追平分，悍將4局再起攻勢，高國輝敲出個人本季首轟，再靠著方克偉、王詩聰接連安打，單局攻下2分、超前比數。

味全龍隊4局下半全浩偉二壘打送回1分，5局再靠著洪瑋漢安打，再度將比數扳平，悍將6局方克偉、張瑞麟及曾慈恩安打串聯添分，再度要回領先，味全6局下半再靠著曾陶鎔二壘打，再度將比數扳平。

兩隊8局打完4比4僵持不下，悍將隊9局靠著胡冠俞二壘打、失誤上到三壘，于森旭敲出關鍵安打，送回致勝分，順利拿下比賽勝利。

悍將隊先發投手羅力總計投3局，被敲出5支安打，投出2次三振，失掉1分責失分，江國豪4局接手中繼，投2局失2分，黃亦志、張竣龍、范玉禹、王尉永依序登板，僅張竣龍再失1分，順利替球隊守住勝利。（編輯：張芷瑄）1090225

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