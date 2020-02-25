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憂武漢肺炎 亞足聯冠軍聯賽韓國2賽事將閉門舉行

最新更新：2020/02/25 18:32

（中央社首爾25日綜合外電報導）亞洲足球聯盟冠軍聯賽（AFC Champions League）參賽球隊今天表示，由於致命的武漢肺炎爆發，下週在韓國舉行的兩場賽事將閉門舉行，不開放球迷入場。

參賽球隊聲明指出，亞足聯冠軍聯賽FC首爾（FC Seoul）與泰國清萊聯（Chiangrai United）3月3日的比賽，以及3月4日蔚山現代（Ulsan Hyundai FC）對決澳洲伯斯光榮（Perth Glory）的比賽，將不開放球迷入場。

FC首爾與蔚山現代表示，這是「基於韓國職業足球聯盟要求」所做的決定，以遏止武漢肺炎散播。

韓國已通報977起武漢肺炎感染病例，迄今有11起死亡病例。

參與亞足聯冠軍聯賽的另外兩個韓國足球隊全北現代（Jeonbuk Hyundai Motors FC）及水原三星藍翼（Suwon Samsung Bluewings），則要到4月才會在主場比賽。

韓國上週末武漢肺炎病例激增之後，韓國職業足球聯盟昨天宣布，延後K聯賽新球季開幕時間。（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1090225

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