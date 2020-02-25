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2021年棒球經典賽預賽 將於台灣洲際棒球場舉辦

最新更新：2020/02/25 22:57

（中央社記者謝靜雯台北25日電）2021年第五屆世界棒球經典賽，確定其中一組預賽將會在台灣洲際棒球場舉行，此次經典賽擴大舉行，總計20隊參賽，中華隊不用打資格賽，直接從16強賽打起。

世界棒壘球總會（WBSC）將公布經典賽主辦城市，中華民國棒球協會證實，2021年經典賽其中一組預賽將於台中洲際棒球場舉行，總計會有5隊在台灣參賽，也是繼2013年後，經典賽預賽再度於台灣舉辦。

經典賽由美國職棒大聯盟主導，先前中華民國棒球協會和中華職棒都曾表明沒有爭辦意願，但國內運動經紀行銷公司出面爭取，獲得大聯盟同意，取得分組預賽承辦權，根據規定，經典賽的國際窗口還是棒協。

中華隊在2017年經典賽分組排名墊底，原本下屆賽事需要從資格賽開始打，但由於2021年經典賽規模擴大，從16隊擴編到20隊，中華隊無需打資格賽，直接從16強賽（會內賽）打起。

目前已確定打會內賽球隊分別有中華隊、日本、韓國、美國、澳洲、加拿大、中國、哥倫比亞、古巴、多明尼加、以色列、義大利、荷蘭、墨西哥、波多黎各、委內瑞拉。（編輯：方沛清）1090225

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