武漢肺炎延燒 日職巨人養樂多將打無觀眾熱身賽

（中央社東京26日綜合外電報導）受到武漢肺炎疫情延燒影響，日本職棒巨人隊與養樂多隊預定舉行的熱身賽將進行「無觀眾比賽」；男網台維斯盃日本對戰厄瓜多，及日本女子高爾夫公開賽開幕戰，同樣沒有觀眾。

日本放送協會（NHK）報導，日職讀賣巨人隊2月29日和3月1日將於主場東京巨蛋迎戰養樂多燕子隊的熱身賽，受到武漢肺炎疫情延燒影響，將舉行「無觀眾比賽」。

至於3月3日至8日間的5場熱身賽雖將如期舉行，但巨人隊會跟其他球團協調是否舉行「無觀眾比賽」。巨人隊會再公布退票等手續。

日本女子高爾夫公開賽開幕戰「大金蘭花女子高爾夫公開賽」（Daikin Orchid Ladies Golf）將於3月5日至8日在沖繩縣舉行，主辦單位等決定舉行「無觀眾比賽」。

3月6日與7日將在兵庫縣三木市舉行的台維斯盃（Davis Cup）男子網球賽事，日本對戰厄瓜多的比賽也不接受觀眾進場。已購買民眾可退票。

3月1日開跑的東京馬拉松，取消一般跑者參加，只限菁英跑者等參加；3月8日舉行的名古屋女子馬拉松，同樣取消一般跑者參賽，僅舉行菁英跑者賽事。

日本職業足球聯賽（J-League）決定，到3月15日止大約3週期間的所有例行賽等共94場比賽延期舉行。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1090226