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曾仁和登板3局無失分 林益全滿貫砲悍將勝英雄

最新更新：2020/02/26 18:44

（中央社記者楊啟芳台北26日電）中職富邦悍將今天在燕巢球場交手韓職高陽英雄隊，曾仁和登板中繼3局，僅被敲1支安打，送出4次三振，無失分；悍將打線兇猛，包含林益全的滿貫砲，以17比4奪勝。

高陽英雄隊為韓職二軍球隊，悍將此戰推出伍鐸先發，投3局被敲2支安打，送出4次三振，出現1次保送，失2分。

曾仁和目前尚未找到新東家，正在台灣自主訓練，今天代表悍將出賽，於第4局登板。雖然一開始就出現保送，不過曾仁和接下來連解決3名打者，包含1次三振；第5局被敲一支內野安打，不過也投1次三振，無失分；第6局則是演出3上3下，投出2次三振。

總計曾仁和中繼3局，僅被敲1支安打，投出1次保送，送出4次三振，無失分，最快球速達148公里，表現不俗。之後陳明軒、賴鴻誠、陳鴻文各投1局，9局上陳鴻文失2分。

悍將打線則是大爆發，前5局每局都攻下分數，其中第5局打了11個人次，林益全轟出滿貫全壘打後，下一棒辛元旭再敲陽春砲，接著高國麟在一、二壘有人時，敲出二壘安打，帶有2分打點，單局攻下7分，終場悍將以17比4擊退高陽英雄。（編輯：張芷瑄）1090226

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