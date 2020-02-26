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張奕先發不滿意投球內容 距離開季先發更近一步

最新更新：2020/02/26 19:50

（中央社記者楊啟芳台北26日電）日職歐力士猛牛的張奕今天在熱身賽繳出3局失1分好投，不過他認為，投球內容沒有很好，會再回去看影片修正；不過競爭者K-鈴木表現不佳，張奕距離開季一軍先發輪值又更近一步。

張奕今天過26歲生日，在交手西武獅的熱身賽先發登板，這是他春訓實戰第3場、首度先發。張奕在1局上被森友哉敲1打點二壘安打，總計投3局被敲4支安打，出現1次保送，失1分，送出1次三振，退場時歐力士以0比1落後。

張奕表示，「投球內容沒有很好，應該要做好的地方，都沒有做好」。不過張奕認為，表現好的地方是投球節奏還不錯，不好的地方自己會再看影片修正。

張奕也說：「這場比賽西武的打線算是最接近先發陣容的，對他們投球後，有增加了一些自信，希望在下次比賽能好好運用今天投球的經驗。」

歐力士監督西村德文則表示，雖然有2局一開始就被打者上壘，但接下來張奕都讓打者擊出雙殺打化解危機，「表現還不錯，他每次投球都有進步、變得更好」。

張奕競爭先發輪值的對手之一K-鈴木近期表現不佳，此戰投3局失掉4分，同樣沒有繳出應有表現，賽後遭降二軍。日本媒體指出，這意味著張奕距離開季一軍先發輪值，又更近了一步。

此外，千葉羅德隊今天交手福岡軟銀隊的熱身賽，羅德的陳冠宇在8局下登板，滿壘時捕手發生捕逸失1分，形成4比4平手，九鬼隆平敲出高飛犧牲打逆轉，之後再被敲安打掉1分。

9局下陳冠宇續投，雖然2出局後被栗原陵矢敲強襲安打，不過之後跑者盜壘失敗，終場羅德以4比6不敵軟銀，總計陳冠宇投2局失3分，吞下敗投。（編輯：張芷瑄）1090226

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