大聯盟放寬限制 非26人名單可打奧運及資格賽

（中央社記者謝靜雯台北29日電）東京奧運棒球資格賽將陸續開打，美國職棒大聯盟官方有意放寬限制，開放不在大聯盟26人名單內的球員參加奧運及資格賽，最快將於3月22日美洲區資格賽開始實施。

過去大聯盟規定只要在40人名單內的球員，不能參加奧運或者相關資格賽，今天大聯盟官網報導指出，大聯盟官方有意放寬限制，與大聯盟球員工會、世界棒壘球總會（WBSC）協議，開放26人名單以外的球員參賽。

大聯盟放寬限制，意味更多小聯盟3A等級的球員有機會參與，各國家代表隊可用之兵增加，這項協議最快將於美國時間3月22日開打的美洲區資格賽實施，美洲區資格賽第1名球隊將直接取得奧運棒球項目門票，2、3名球隊則需打6搶1最終資格賽。

台灣旅美球員，目前僅有紅襪隊林子偉、印地安人隊張育成在40人名單中，陳偉殷、朱立人、黃暐傑、胡智為、江少慶受邀參加大聯盟春訓，力拚開季26人名單。

目前具旅美資歷的無約球員投手王維中、曾仁和、捕手張進德持續在台灣訓練，中華隊已於27日召開選訓會議討論6搶1中華隊45人大名單，但沒有公布，近日也將公布原定4月1日至5日在台中、斗六舉行的6搶1資格賽是否延期，受到武漢肺炎疫情影響，延期舉行機會大。（編輯：葉俐緯）1090229