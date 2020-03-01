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林子偉2安1盜壘 張育成朱立人都有打點安打

最新更新：2020/03/01 10:40

（中央社記者謝靜雯台北1日電）旅美紅襪隊野手林子偉今天與洋基隊熱身賽替補上場，單場2安、1次盜壘成功，打擊率回4成，紅襪隊終場2比5吞敗；印地安人隊野手張育成、朱立人兩人今天都有安打、打點表現。

美職大聯盟官辦熱身賽，紅襪隊今天與洋基隊交手，林子偉沒有排在先發打序中，6局接替上場守中外野，6局首次打擊機會就敲出左外野方向安打、盜上二壘，但隊友沒有延續攻勢，沒能替球隊跑回分數。

林子偉8局壘上有人上場打擊，再敲出中外野方向安打，9局上場打擊敲出飛球出局，林子偉今天總計3打數敲出2支安打，熱身賽打擊率回到4成。

印地安人隊今天熱身賽與運動家隊交手，張育成先發打第8棒、守游擊；朱立人（登錄姓名：吉力吉撈．鞏冠）沒有排在先發打序中，5局攻守交換時，接替蹲捕，打第9棒。

張育成今天2局、4局打擊機會都吞K；6局印地安人隊有攻勢，靠著3支安打先將比數追至2比4，張育成敲出二壘打，送回球隊第3分，接著被換代跑退場，朱立人再補上安打，一棒送回2分，幫助球隊超前比分；朱立人8局打擊機會，吞下三振。

印地安人隊6局攻下5分超前比數，下半局運動家隊追回4分，要回領先；印地安人隊7局再拿1分，但追分不及，以7比8吞下敗仗。

張育成今天總計3打數敲出1支安打，吞下2次三振，貢獻1分打點，熱身賽打擊率2成67；朱立人單場2打數敲出1支安打，貢獻2分打點，目前打擊率5成。（編輯：戴光育）1090301

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