郭俊麟先發王維中後援 桃猿熱身賽勝英雄隊

（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職樂天桃猿隊今天交手韓職培證英雄隊，無合約球員王維中、郭俊麟代表桃猿隊出賽，郭俊麟先發投4局，被敲4支安打失1分；王維中則是中繼2局無失分，最快球速飆到150公里。

因應6搶1東京奧運最終資格賽，讓中華隊教練團可以觀察目前無合約球員的狀況，前旅外選手輪流在中職自辦熱身賽上場。日前曾仁和已代表富邦悍將出賽，對戰韓職二軍高陽英雄，投3局被敲1支安打，送出4次三振，無失分。

樂天桃猿隊今天交手韓職培證英雄隊的熱身賽，在澄清湖棒球場舉行，桃猿由前日職投手郭俊麟先發，首局雖然被金河成敲出二壘安打，不過三振重砲朴炳鎬，未失分；第2局則是演出3上3下；3局下被金慧成、金河成敲安打，不過也沒失分。

郭俊麟4局下被英雄洋將莫特（Taylor Motter）轟出陽春全壘打，總計投滿4局，63球有45顆好球，被敲4支安打，包含一發全壘打，失1分，送出4次三振，最快球速144公里。

第5局由前旅美、韓左投王維中接替，被敲2支安打，不過成功化解危機，沒有掉分；6局下對中心打線演出3上3下，三振掉朴炳鎬、莫特。總計王維中投2局，34球有28顆好球，被敲2支安打，送出3次三振，無失分，最快球速150公里。

雙方1比1平手時，9局上桃猿的馮健庭敲安打後，林泓育再補上二壘安打，帶有1分打點，終場桃猿以2比1擊退英雄隊。（編輯：張雅淨）1090302