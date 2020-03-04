釀酒人9年逾64億大約 續留前國聯MVP葉立奇

（中央社密爾瓦基3日綜合外電報導）多家媒體報導，美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人可望以9年2.15億美元（約新台幣64.99億元）的合約，續留明星外野手葉立奇（Christian Yelich）。

根據體育新聞網站The Athletic、體育電視頻道ESPN報導，在雙方還有2年合約沒有走完的情況下，釀酒人盼續留葉立奇，而這份延長合約將新增7年1.9億美元（約新台幣57.43億元）。若加上原先剩下的2年合約，這份9年合約的總值將有約2.15億美元（約新台幣64.99億元）的價值。

ESPN指出，這份合約的最後1年，雙方對2029年將有共同選擇權。

The Athletic表示，雙方延長合約的消息，預計6日會在釀酒人春訓基地宣布。

在目前的合約下，葉立奇預計在2020年獲得1250萬美元（約新台幣3.77億元），2021年得到1400萬美元（約新台幣4.23億元）和2022年價值1500萬美元（約新台幣4.53億元）的球隊選擇權。

葉立奇是2018年國家聯盟的年度最有價值球員（MVP），他在2019年的年度MVP票選排名第2，不敵洛杉磯道奇的貝林格（Cody Bellinger），無法完成2連霸。

28歲的葉立奇上季因為膝蓋骨折，提前於9月10日開始休兵，但有全聯盟最佳的3成29打擊率，還繳出44支全壘打、97分打點成績。

去年3月，同樣是外野手的哈波（Bryce Harper），與費城費城人簽下13年3.3億元的史上次大約。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090304