中職二軍17日開打 賽程暫時公布至7月5日

（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒今天公布新球季二軍賽程，將於3月17日開打。不過由於一軍下半季賽程尚未公布，二軍賽程僅公布至7月5日止，比賽集中於5座球場，皆為下午1時開打，週五至週日有轉播。

受到6搶1東京奧運最終資格賽延至6月17日的影響，中職一軍開幕戰從3月14日改至28日。不過二軍開幕戰仍照原訂的3月17日進行，由富邦悍將二軍與中信兄弟二軍在屏東中信園區交手，統一獅二軍則是在嘉義縣棒球場對上樂天桃猿二軍。

由於還有6搶1是否會再延期或停辦、以及有沒有拿到奧運門票的考量，一軍下半季賽程尚未公布，二軍自然受到連帶影響。因此中職今天僅先公布3月17日至7月5日的中職二軍例行賽程，後續賽程將於一軍例行賽賽程確定之後再公布。

中職二軍主要戰場集中於5座棒球場，至7月5日止，總計128場，分別在斗六棒球場24場、嘉義縣棒球場35場、台南棒球場17場、澄清湖棒球場27場及中信園區棒球場25場。

本季中職二軍新軍味全龍加入戰局，變成5隊對戰，因此賽程數變多，取消原本的補賽週，而改成星期一、四為補賽預備日。二軍今年開賽時間皆為下午1時，每週五、六、日有直播服務，可透過ELEVEN SPORTS及CPBL TV收看賽事。（編輯：屈享平）1090304