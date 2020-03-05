鄭文燦：中職開幕戰若開放觀賽 將協助防疫

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市長鄭文燦今天表示，中華職棒開幕戰28日將在桃園舉行，市府已向中央流行疫情指揮中心反映，最終決定若仍可進場觀看球賽，市府會督導球場的防疫作為，並提供協助。

鄭文燦今天出席桃園市防疫專案會議時表示，中華職棒28日將在桃園舉行開幕戰，桃園市衛生局已向中央流行疫情指揮中心反映，希望疾管署、體育署及中華職棒能協商防疫對策，以決定是否開放觀眾入場觀看球賽，或進行其它防疫作為，再由地方政府協助。

鄭文燦說，疫情指揮中心若決定可以進場看比賽，該有哪些防疫作為，市府會督導棒球場進行高標準的防疫作為，並提供協助；也可採取沒有觀眾的比賽，透過線上及電視轉播賽事。

鄭文燦指出，桃市府另與轄內林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院等11家責任醫院達成共識，6日起除非特殊情況，一律停止探病，以減少醫療體系群聚感染風險，同時請各責任醫院協助分擔，避免發燒病人集中前往林口長庚醫院就診，造成其負擔，這是市府所不樂見的。

鄭文燦表示，桃園市部分關懷據點已因疫情停辦，主要因關懷據點使用者多半是長者，並有供餐服務及歌唱休閒等，市府希望在疫情延燒期間防疫標準更高，目前桃園市社會局已邀集承辦單位研議那些外展服務仍可繼續，待完整評估出爐再決定是否全面停辦，現階段則希望能減少社區關懷據點的活動。（編輯：戴光育）1090305