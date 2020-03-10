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不想被楊俊瀚拉開差距 葉守博盼200公尺再進步

最新更新：2020/03/10 17:46
109年新北市全國青年盃田徑錦標賽公開男子組400公尺項目決賽10日登場，主攻200公尺的短跑好手葉守博（圖）也參加，以賽代訓，拿下第4名。中央社記者黃巧雯攝　109年3月10日
109年新北市全國青年盃田徑錦標賽公開男子組400公尺項目決賽10日登場，主攻200公尺的短跑好手葉守博（圖）也參加，以賽代訓，拿下第4名。中央社記者黃巧雯攝　109年3月10日

（中央社記者黃巧雯新北10日電）田徑好手葉守博去年全運會200公尺項目摘銀，今天參加青年盃400公尺項目「以賽代訓」，他強調，重心仍為200公尺項目，希望不要被楊俊瀚拉開差距，今年目標跑進20秒90以內。

109年新北市全國青年盃田徑錦標賽今天在板橋第一運動場繼續各項賽事，葉守博在公開男子組400公尺決賽，以49秒66、第4名作收，金牌則由楊隆翔以47秒46拿下。

考量今年大型賽事較少，葉守博著重強化體能、心肺、肌力，這次參加400公尺項目，主要作為以賽代訓以及階段性測驗。

葉守博透露，重心仍以200公尺項目為主，100公尺為輔，但若400公尺跑得好，也有助提升速度和自信心。

「台灣最速男」楊俊瀚、葉守博去年全運會男子200公尺分列金、銀牌，談到今年目標，葉守博笑著說，「希望不要被（楊俊瀚）拉開太遠」，去年曾跑出20秒98個人最佳成績的他，期待今年可以跑進20秒90以內。（編輯：張雅淨）1090310

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