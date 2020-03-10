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擔憂武漢肺炎疫情 美國奧運選手媒體見面會取消

最新更新：2020/03/10 17:55

（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會今天表示，由於擔心武漢肺炎疫情，決定擱置預定下週在洛杉磯舉行的奧運選手媒體見面會。

美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC）聲明指出，這項原定在加州舉行且為期4天的活動已經取消，直到另行通知為止。

在見面會中，預計會有數十名美國奧運代表隊運動員和媒體見面。

USOPC的媒體見面會從1998年起，都會在每次的夏季、冬季奧運會前舉辦。

USOPC執行長赫許蘭（Sarah Hirshland）在寄給選手的信件中表示，諮詢過衛生部門官員後，決定取消下週的見面會。

赫許蘭指出：「如同許多其他組織、隊伍、聯盟一樣，我們正在評估冠狀病毒的影響。」

她還說：「（我們）得出共同結論，只要傳染或感染是有可能的，不論那是多麼遙遠或不可能，都還是可能對美國隊的運動員產生影響。」

赫許蘭提到，做出這個決定是出於「謹慎」考量，但USOPC對今年東京奧運如期在7月舉行保持樂觀態度。

她說道：「你們應該要假定我們會按照計畫前往2020年東京奧運。今年夏天我們預計要在東京，我們會採取一切預防措施來確保美國隊運動員的安全。」（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1090310

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