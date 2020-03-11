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中職召開會員大會 味全龍完成入會程序

最新更新：2020/03/11 21:36
中華職棒11日召開會員大會暨理監事會，審查確認味全龍球團所提出以「共享棒球股份有限公司」名義加入成為聯盟的團體會員。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年3月11日
中華職棒11日召開會員大會暨理監事會，審查確認味全龍球團所提出以「共享棒球股份有限公司」名義加入成為聯盟的團體會員。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年3月11日

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒今天召開會員大會暨理監事會，審查確認味全龍球團所提出以「共享棒球股份有限公司」加入成為聯盟的團體會員，也通過修改聯盟章程，增加理事、監事及常務理事。

味全龍去年成立加盟中職，並從今年開始從二軍打起，明年正式升上一軍。中華職棒每年都會召開會員大會，這次味全龍球團提出以「共享棒球股份有限公司」名義，加入成為聯盟的團體會員，並確認龍隊所推薦的5名個人會員的入會申請。

聯盟也於會員大會中通過修訂章程案，依新修訂章程同時辦理本屆增額理事、監事及常務理事選舉。

本次會員大會中除了選出增額理事4名、監事2名之外，理事會中也選出2名增額常務理事，分別由味全龍球團的代表徐文芳，以及前司法院長賴浩敏，出任本屆增額常務理事。

中職會長吳志揚今天表示，由於常務理事人數規定要單數，今年只增加味全龍一隊，變為6名常務理事（5球團代表、吳志揚），因此又另外選了非屬於各球團、也不屬於聯盟的人選賴浩敏。

吳志揚說：「賴浩敏是整個聯盟創辦發起人之一，他的法律事務所幫我們建立最初期的章程、規章架構，對我們職棒非常關心，也不是門外漢。」（編輯：張雅淨）1090311

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