全英羽球公開賽 周天成直落二闖過頭關

（中央社記者龍柏安台北11日電）受武漢肺炎疫情影響，今年全英羽球公開賽印度就有多名選手退賽，其中也包括周天成首輪對手，今天周天成以21比19、21比17擊退遞補參賽的荷蘭一哥卡爾尤，順利挺進次輪。

總獎金110萬美元（約新台幣3336萬）的2020全英羽球公開賽，今天在英國伯明罕點燃戰火，這也是本季唯一隸屬超級1000系列的奧運積分賽，也是各國好手爭搶奧運積分的關鍵戰役。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情目前在歐洲大爆發，導致多場奧運積分賽被迫順延或取消，包括原訂上週舉行的德國羽球公開賽，也連帶影響球員參賽意願，就連全英都有7名印度選手退賽。

世界排名第2的周天成，是今年全英公開賽男單頭號種子，首役原將遇到世界排名31的印度選手韋瑪（Sameer Verma），而韋瑪退賽後，直到今天凌晨才確定由世界排名35的荷蘭球員卡爾尤（Mark Caljouw）遞補參賽。

暖機稍慢的周天成，開局最多落後8分，一度以5比13大幅落後，所幸他即時找回節奏，接下來猛拉一波10比2攻勢追回失土。

比賽尾盤周天成共4度和對手打平，並在19比19平手之際，連拿2分先以21比19後來居上，逆轉拿下首局。

第2局戰況完全相反，周天成開賽就取得7比1領先，此後未曾落後，對手雖3度追到只差1分，所幸沒再讓對手有機可乘，比賽尾段在17比16領先時，再用一波4比1攻勢「關門」，順利以21比17撂倒對手，挺進次輪。（編輯：黃世雅）1090311