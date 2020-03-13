武漢肺炎衝擊 印度超級板球聯賽延到4月

（中央社記者康世人新德里13日專電）受到武漢肺炎疫情影響，印度板球管理委員會（BCCI）今天宣布，2020年印度超級板球聯賽（IPL）將暫停舉辦，直到4月15日，這讓許多球迷感到難過。

板球是印度人最熱衷的體育活動，但原訂3月29日開賽的2020年印度超級板球聯賽（Indian Premier League, IPL）卻因2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在印度不斷升溫，決定延後開賽。

印度板球管理委員會（Board of Control for Cricket in India, BCCI）今天發表聲明說，BCCI已決定IPL 2020暫停舉辦，直到4月15日，這是對抗武漢肺炎疫情的措施。

聲明指出，BCCI對所有利益相關者及整個大眾的健康向來敏感且關注，正採取所有必要步驟，確保包括球迷在內的與IPL相關人員，都擁有安全的板球經驗。

印度板球管理委員會表示，在防疫工作上，BCCI將與印度政府及青年事務與體育部（Ministry of Youth Affairs and Sports）、衛生與家庭福利部（Ministry of Health and Family Welfare）及所有相關的中央政府部會密切合作。

在消息宣布後，很多印度板球粉絲紛紛在BCCI官方推特帳號下留下難過大哭的圖案；也有球迷留言祈禱疫情能夠改善，讓4月終於開始的賽事能順利展開。

賽事延後，有分析師估計，BCCI至少損失1000億盧比（新台幣406億9400萬元），而用1600億盧比（新台幣650億9800萬元）與BCCI簽約取得IPL轉播權的體育頻道STAR Sports，也預計蒙受重大損失。

截至上午10時，印度健康與家庭福利部統計印度感染武漢肺炎確診病例達75例，且其中有1名死亡病例，印度政府建議民眾不要進行不必要的出國旅行和參加大型聚會，並建議不要舉行體育賽事，但決定權則交由主辦單位。

印度體育部表示，只要遵守政府指導方針制止群眾集會，不會阻止體育賽事的舉辦。（編輯：高照芬）1090313