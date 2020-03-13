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王柏融傷勢無礙敲1安 宋家豪後援1局掉1分

最新更新：2020/03/13 20:32

（中央社記者楊啟芳台北13日電）日本職棒火腿隊王柏融日前遭觸身球無大礙，今天交手DeNA橫濱隊的官辦熱身賽，先發打第5棒，2打數敲1支安打，選到1次保送；樂天金鷲的宋家豪則是後援1局被敲3支安打，失1分。

王柏融11日在對羅德隊的比賽中，6局上遭到小島和哉觸身球擊中左手，當下退場休息治療，但僅是輕傷，沒有到醫院進一步檢查的必要。王柏融今天先發打第5棒，擔任指定打擊。

2局下在中田翔敲出安打後，王柏融也敲出左半邊安打，形成無人出局一、二壘有人，不過之後火腿攻勢沒能再延續，沒攻下分數；4局下王柏融擊出一壘方向雙殺打，7局下選到保送後，被換代跑退場。總計王柏融2打數敲1支安打，目前打擊率3成33。

此戰1局上，橫濱隊靠著神里和毅敲二壘安打後，佐野惠太再補上安打，先馳得點；日本火腿隊這場僅出現5支零星安打，終場橫濱就以1比0擊退火腿隊。

樂天金鷲交手讀賣巨人的比賽，宋家豪於6局下登板，接連被松原聖彌、北村拓己、巴拉（Gerardo Parra）敲安打，失1分，最後則是送給中島宏之三振。總計宋家豪用22球投1局，被敲3支安打，送出2次三振，失1分，最快球速148公里，目前防禦率3.00。

此戰4局下巨人的岡本和真從則本昂大手中敲全壘打，攻下1分，6局下巴拉再敲1打點安打；不過樂天7局上靠著黑川史陽敲1打點二壘安打，追回1分，8局上包含小深田大翔的陽春全壘打在內，得2分逆轉，終場樂天以3比2奪勝。（編輯：張雅淨）1090313

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