印度羽球公開賽如期舉辦 為防疫將打無觀眾比賽

（中央社記者康世人新德里13日專電）在印度武漢肺炎疫情不斷升溫下，印度羽球公開賽仍將如期於24日到29日在新德里舉行，但為了防疫，將不准觀眾進場觀看球賽。

印度羽球協會（Badminton Association of India，BAI）和世界羽球聯盟（BWF）發出聯合聲明說，3月24日到29日在新德里舉辦的2020年印度羽球公開賽，將按照原訂計畫舉行。

由於印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情逐漸升溫，BAI和BWF的聯合聲明指出，印度羽球協會過去幾天就印度衛生當局公布的諮詢建議徵詢專家意見，並在此過程中考量所有相關的健康、安全和後勤風險，決定如期舉辦這場賽事。

聲明表示，主辦單位將加強預防措施，確保球員、隨行人員和主辦單位人員的福祉與安全。

印度羽球協會秘書長辛哈尼亞（Ajay K Singhania）告訴印度新聞信託社（PTI），為確保所有人的安全，這項比賽決定不允許任何觀眾進場。

辛哈尼亞說，比賽最初幾天，球迷可在YouTube上觀看賽事，串流媒體Hotstar也將從8強賽時開始轉播比賽。

截至目前為止，武漢肺炎疫情已導致中國陵水羽毛球大師賽（2月25日到3月1日）、越南挑戰賽（3月24日到29日）、德國公開賽（3月3日到8日）和波蘭公開賽（3月26到29日）等4場國際羽球賽事被迫取消。

印度政府雖建議不要舉辦體育賽事，但並沒有禁止體育賽事舉行。印度體育部表示，只要主辦單位遵循政府指導方針，就不會阻止賽事舉辦。

根據印度衛生與家庭福利部截至下午5時的最新統計資料，印度累計武漢肺炎確診病例已達到81例，且有1名確診病例死亡。

據了解，台灣將有「羽球王子」王子維、雙打搭檔李哲輝和李洋及許雅晴、胡綾芳等8名男、女羽球好手，將代表台灣到印度參加印度羽球公開賽。（編輯：周永捷）1090313