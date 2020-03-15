林智勝張志豪陳子豪都開轟 兄弟熱身賽勝味全龍

（中央社記者楊啟芳台北15日電）中華職棒今天在洲際棒球場進行官辦熱身賽，由味全龍隊交手中信兄弟，兄弟的林智勝、張志豪、陳子豪都轟出全壘打，熱身賽兄弟已累積23轟，終場以10比7擊退龍隊。

兄弟1局下就靠著林智勝、張志豪都敲出2分全壘打，取得4比0領先；4局上龍隊的朱祥麟轟出3分砲，5局上劉基鴻敲二壘安打後，一壘手陳子鴻發生失誤，龍隊將戰局扳平。

不過5局下兄弟再度攻下大局，岳東華敲1打點二壘安打後，陳子豪再轟3分砲，接著在滿壘時，龍隊投手陳冠偉再投出保送，擠回1分，這局兄弟共得5分取得9比4領先；6局下詹子賢敲出二壘安打，帶有1分打點，兄弟再添分。

到了9局上龍隊最後進攻機會，兄弟投手李振昌接連出現保送、暴投，洪瑋漢補上安打，帶有1分打點，之後劉基鴻更是轟出2分全壘打，不過最終兄弟還是以10比7擊退龍隊。目前兄弟在官辦熱身賽7勝2敗，出現23發全壘打；龍隊則是0勝10敗1和。

此戰兄弟先發投手羅傑斯投3.1局，被敲4支安打，包含一發全壘打，投出1次保送、4次三振，失3分；龍隊先發投手蔡明憲則是投4局，被敲4支安打，送出5次三振，失4分，不過第2任投手游宗儒一個人次都沒解決，在第5局失5分。1090315