高雄電競賽將如期舉辦挨批 鄭照新籲勿政治思考

（中央社記者王淑芬高雄17日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，民進黨高雄市議員陳致中今天指出，高市府堅持如期舉辦電競賽是在搶救年輕選票。高市府新聞局長鄭照新對此表示，勿政治思考，這樣太缺乏道德標準。

高雄市政府昨日召開因應「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第12次會議後，宣布將配合中央禁止高中職以下師生出國，並決定「2020高雄電競嘉年華」確定如期舉辦，但採取線上對戰模式。

陳致中昨天先於臉書（Facebook）貼文指出，「我就是硬要辦、我就是要唱反調、我就是不在乎防疫、我就是要搶救年輕票」。

他今天接受媒體聯訪時表示，「延辦一點都不丟臉，硬要辦才是可恥」。

陳致中指出，電競嘉年華若線上對戰有許多缺點，例如以市府經費舉辦，不應只是競賽純辦比賽，也盼要有收益，包括門票及轉播權利金，尤其要有觀光人潮及消費旅遊等，錢要花在刀口上，不如多作準備、擇期再辦。

鄭照新於市政會議後接受媒體聯訪時表示，這次舉辦電競嘉年華可以展現高雄市推動電競產業的決心，外界可以對市政進行討論，但勿因此扼殺電競及年輕對電競的熱情。

記者進一步提問，堅持舉辦電競是否是拉攏年輕選票。對此，鄭照新指出，這樣說法太過政治思考，不該因政治攻防而否定電競發展及年輕人熱情，試問電競是否需要支持或放任自生自滅，拉攏選票的批評缺乏道德標準。

高雄市運動發展局長許文宗受訪表示，「2020高雄電競嘉年華」還在招商中，尚未評選及議價。

高雄市運動發展局預定今年4至5月間於高雄巨蛋體育館等地點舉辦「2020高雄電競嘉年華」。（編輯：戴光育）1090317