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武漢肺炎凶猛 西甲阿拉維斯隊一口氣15人染疫

最新更新：2020/03/19 13:22

（中央社西班牙馬德里/瑞士蘇黎世18日綜合外電報導）西甲球隊阿拉維斯今天證實，球團共有15人2019冠狀病毒疾病採檢呈陽性反應，包括3名一線球員。這波疫情也讓國際足球總會決定延後多項國際級賽事。

阿拉維斯隊（Alaves）表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）採檢結果呈陽性的人員，有7人隸屬教練團，另外5人則來自球團其他不同部門。

阿拉維斯隊的聲明同時表示：「球團決定施行採檢，對我們球團大家族成員善盡負責政策。而結果顯示，這個方式能最快速地找出病例、實行預防性措施，盡可能降低感染率。」

聲明說：「確診人員都無症狀，健康情況良好。」

阿拉維斯隊本月6日在主場出戰瓦倫西亞隊（Valencia），後者隨後通報全隊已35%的人員被驗出病毒陽性反應。

西班牙是歐洲武漢肺炎疫情第2嚴重的國家，僅次於義大利。西班牙記錄到的最新數據為近1.4萬起確診，逾600人喪生。

西班牙甲級足球聯賽為西班牙最頂級的職業足球聯賽，共有20隊，本賽季打完7成後因疫情而順延，何時可復賽仍未決定。

這波疫情也讓國際足球總會（FIFA）決定，2020年歐洲國家盃（Euro 2020）和美洲盃（Copa America）順延一年舉行；而世界球會盃（Club World Cup）擴大後的首屆賽事，也將由原定的2021年再往後延。

國際足球總會與區域領袖開完視訊會議後，今天發布聲明說，國際足總將「在稍後階段決定何時舉行原定於2021年6月/7月開踢的FIFA世界球會盃」。

FIFA世界球會盃原本由7隊爭霸，後擴大至24隊角逐，包括8支歐洲隊和6支南美隊。擴大後首屆賽事將在中國的8個城市開踢。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1090319

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