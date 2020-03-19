原擬線上舉辦急踩煞車 高市電競嘉年華延後

（中央社記者王淑芬高雄19日電）高雄市長韓國瑜日前宣布電競嘉年華會採線上舉辦，市府宣示不希望扼殺電競及年輕人的熱情，不過今天市府運發局聲明疫情嚴峻，決定延後舉辦。

韓國瑜16日在防疫應變會議才宣示包括遠距教學、懇親和電競都要線上舉辦。有關電競線上舉辦，事後被民進黨議員陳致中批評未考量線上舉辦的效益，強調「延辦一點都不丟臉，硬要辦才是可恥」，尤其不滿市府舉辦電競未考量票收、消費及觀光收益等，很不應該。

市府新聞局長鄭照新事後為市府決定線上舉辦電競嘉年華，宣示是在展現高雄市推動電競產業的決心，勿扼殺電競及年輕人對電競的熱情。

但時隔數日，運發局今天發布聲明指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確認病例達100例，且今天起限制外籍人士入境等更嚴謹防疫措施，考量疫情快速擴散與發展，為保障選手、工作人員健康，原訂舉辦的「2020高雄電競嘉年華」決定延期辦理。

陳致中肯定運發局從善如流延辦，但譴責市長韓國瑜草率決策。他說，韓國瑜週一才宣布照辦，事隔3天就髮夾彎延辦，批評他將人民健康當籌碼翻來覆去，心態可議。（編輯：陳俊碩）1090319