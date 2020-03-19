因應疫情部分旅美選手返台 陳偉殷留亞歷桑那

（中央社記者楊啟芳台北19日電）武漢肺炎疫情在美國持續延燒，旅美台灣選手陸續回台，不過效力西雅圖水手隊的陳偉殷表示，會留在亞歷桑那自主訓練，並少去人多的地方；張育成即將於近日返台，須居家檢疫。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在美國持續延燒，美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前公告，50人以上的集會活動應停止或延期，因此美職開幕戰確定延期，時間未定。

因應疫情，大聯盟發布新的備忘錄，希望不在40人名單的球員回家，避免群聚感染。今年加盟西雅圖水手隊的陳偉殷不在40人名單，不過他透過經紀公司表示，會留在亞歷桑那自主訓練，「會少去人多的地方，謝謝大家關心。」

印地安人隊的張育成雖然在40人名單之內，不過他因為家人關係會在這週末返台，至於什麼時候返美，他的經紀人陳德倫表示，還要看球團規劃。

目前已經抵台的旅美球員有劉致榮、林鋅杰、徐基麟、宋文華、張景淯、林暉盛、鄭浩均；近日將抵台的則有張育成、林凱威、陳聖平、鄭宗哲、林家正等人。從今天凌晨0時起，所有入境人士抵台均需居家檢疫14天，球員們也得居家檢疫。

其餘旅美球員像是林子偉、胡智為、陳偉殷、朱立人（登錄為Kungkuan Giljegiljaw，吉力吉撈．鞏冠）、江少慶、黃暐傑等人，目前會繼續待在美國自主練習。（編輯：張雅淨）1090319