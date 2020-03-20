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李洋：基於公平精神 東京奧運應如期舉行

最新更新：2020/03/20 12:33

（中央社記者龍柏安台北20日電）台灣羽球男子雙打好手李洋今天表示，若奧運延期，對他和搭檔王齊麟來說絕對是好消息，不過他認為，基於奧運崇尚的公平精神，「東京奧運應該要如期舉行」。

王齊麟與李洋自去年1月開始合體，目前排名已高居全球第7，李洋強調，今年東京奧運若如期在7月24日舉行，兩人聯手也不到2年，奧運若宣布延期，他和搭檔磨合時間拉長，優勢會更明顯，「但對年紀大的球員組合來說，他們的能力能否繼續維持在巔峰就很難說」。

奧運的核心價值之一就是公平，李洋強調，基於這項原則，如期舉行是最符合精神的辦法，他並提到，有些年紀大的球員，可能都已結婚、甚至生小孩，而羽球選手為了爭取積分，幾乎一年到頭都在國外飛行、比賽，「若奧運延期，對這些球員，還有他們的家庭、小孩來說，也都不公平」。

目前已有女友的李洋苦笑表示，去年他光在國外比賽的時間就長達30週，一年就有約半年時間不在台灣，「還好我女友很支持我打球，也理解我為什麼這麼辛苦，否則我幾乎都不待在台灣，又是遠距離戀愛，一般女孩子很難受得了」。（編輯：張芷瑄）1090320

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