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中國擊劍隊3選手確診 曾在匈牙利比賽

最新更新：2020/03/20 12:46

（中央社台北20日電）中國擊劍協會今天通報，中國銳劍國家代表隊日前自匈牙利比賽返國後，有3名隊員被確診感染2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎），其他隊員因此被隔離接受醫學觀察。

這是中國大陸首度通報有體育選手染疫。

通報稱，中國重劍（銳劍）隊自本賽季開始後，一直在海外征戰，原計劃在最後一站奧運會資格賽（3月22至24日）結束後回國。後因國際擊劍總會宣布取消未來一個月所有的國際比賽，立刻改變行程，一行13人於匈牙利當地時間3月16日搭機回國。

通報指出，中國重劍隊此前參加3月6至8日在匈牙利舉行的世界盃大獎賽。返國入境接受檢疫時，3名隊員核酸檢測陽性，確診感染新冠肺炎。目前在北京市疾控中心安排醫院得到了精心治療和照顧，皆屬輕症，一切都好。其他隊員隔離接受醫學觀察，目前一切正常。

新浪體育報導，中國擊劍協會拒絕透露3名染疫隊員的身分。

陸媒網易體育報導，中國女子重劍隊在過去兩屆奧運會拿到團體賽1金1銀，個人賽則是連續兩屆獲得銅牌。作為中國擊劍隊在東京奧運會上爭奪獎牌甚至是衝擊金牌的重點項目，重劍隊員受到感染，對於備戰東奧無疑是重大的打擊。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090320

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