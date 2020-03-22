UBA健行甩尾險勝台師大 完成隊史首度連霸

108學年度大專籃球聯賽（UBA）男子組冠軍戰22日晚間在台北小巨蛋閉門舉行，健行科大（藍衣）終場以60比54險勝台灣師大，寫下隊史首次2連霸。賽後選手衝向場內慶祝。中央社記者張新偉攝 109年3月22日

（中央社記者龍柏安台北22日電）連續4年打進UBA男子組決賽的健行科大，今天靠著最後6分17秒內一波8比3攻勢，成功甩開對手糾纏，最終以60比54險勝台灣師大，完成隊史首次2連霸。

108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽，今天在台北小巨蛋進行壓軸決賽，衛冕軍健行在第4節甩尾，4年內3度登上UBA王座，教頭劉孟竹感性地說：「感謝校方還有全體師生的支持，才有現在的我們。」

健行第4節被台師大追到只差1分，不過接下來靠著6罰4中，一波6比0攻勢穩住勝基，其中後衛谷毛唯嘉就包辦3分，他承認：「的確有危機，所幸我們最後有守住，沒給對方第二波籃板和進攻機會，才能拿下最後勝利。」

季前從美返台，加入健行就拿到冠軍的控衛簡廷兆坦言，能夠摘冠真得很開心，他笑說，「從美國回來台灣值得了。」

大一爭冠失利，大四又在冠軍最後一哩路再被健行攔胡，台師大全能前鋒周桂羽不禁感嘆：「天命吧。」而台師大主控陳又瑋則認為，球隊在最後決勝關頭命中率不佳，沒能一口氣扭轉戰局。

不過陳又瑋強調，健行在上個階段場均可轟下90分，今天冠軍賽能將對手得分壓制在60分，仍讓他感到自豪，「我們守得很好，可惜開局開得不夠好，我們算是輸在開局吧。」（編輯：李錫璋）1090322

108學年度大專籃球聯賽（UBA）冠軍戰22日在台北小巨蛋閉門登場，男子組由台灣師大（白衣）對上健行科大（藍衣）。中央社記者張新偉攝 109年3月22日

108學年度大專籃球聯賽（UBA）男子組冠軍戰22日晚間在台北小巨蛋閉門舉行，由台灣師大（白衣）對上健行科大（藍衣），雙方你來我往，互不相讓。中央社記者張新偉攝 109年3月22日