中職4/11原則閉門開打 爭取讓季票球迷入場

中華職棒23日舉行第3度防疫會議，決議開幕戰不再延期，但原則上採閉門比賽，將是史上首度。圖為13日官辦熱身賽，球迷座位區空蕩蕩一片。中央社記者張新偉攝 109年3月15日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職今天舉行防疫會議，決議開幕戰不再延期，4月11日開打，原則上閉門比賽、為史上首次。中職會長吳志揚說，再延期變數多，做萬全準備爭取讓已買季票球迷入場、上限150人。

中職今天舉行第3度防疫會議，先前因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，開幕戰延至4月11日，目前疫情不見減緩趨勢，日本職棒也已經確定將開幕戰延至4月24日。吳志揚表示，「若再延期變數很多，今天會中決議，4月11日開幕戰如期開打。」

吳志揚表示，疫情會如何發展目前還有很多變數，還有奧運是否會舉行、6搶1奧運棒球資格賽打不打等，今天會中各球團達成共識，中華職棒開幕戰如期於4月11日在桃園棒球場開打，但原則上採閉門比賽。

吳志揚解釋，球團提出，部分球迷已於去年底陸續購買季票，各球團購買季票人數不超過150人，這些球迷相對來說跟球團配合度較高，目前爭取開放各隊已買季票球迷入場，採現場取票、實名制、固定座位、強制戴口罩，球迷間座位距離至少1公尺，現場不提供飲食，球迷除非上廁所，盡量避免離開座位，也不能撿界外球，「聯盟有信心做好萬全防疫措施」。

吳志揚表示，按照會議上的決議，這兩天聯盟會提交計畫給各縣市政府、衛福部，如果還是沒能取得同意，將完全閉門、不開放觀眾入場。至於「閉門比賽」措施會實行多久，吳志揚表示，都要取決疫情發展，沒有定論。（編輯：張雅淨）1090323