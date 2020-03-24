東京奧運恐因疫情延期 退票機制不明民眾焦急

（中央社東京24日綜合外電報導）東京奧運受武漢肺炎疫情影響，是否如期舉行懸而未定，讓許多門票持有人陷入焦慮的等待中。有媒體報導說，東京奧運若延期或取消，已賣出的門票恐怕無法退票。

路透社報導，目前尚未確定有多少東京奧運的門票已經售出，但在申辦過程中，組委會曾說有超過700萬個座位可買。根據組委會所言，所有東京奧運在日本國內販售的門票都已賣完。

東京奧運最近一次在去年12月公布預算時，組委會曾表示，門票銷售進帳8億美元（約新台幣244億元）。

如今因為俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，國際奧林匹克委員會（IOC）和東京奧運組委會表示考慮讓東京奧運延期，使得門票持有人心情七上八下。

日本報紙「朝日新聞」上週引述東奧組委會說法與門票相關合約細節報導說，東京奧運門票可能無法退票。

東京奧運原定8月9日舉行閉幕式，一位日本民眾因隔天生日而花了44萬日圓（約新台幣12萬元）買兩張閉幕式門票給自己當禮物，她表示已經多次閱讀門票相關條款和規定，但仍無法確定如果延期該要怎麼做。

另一位東京居民則表示，無法如期舉行當然會很失望，但「不是只有我和奧運受影響，有許多人在水深火熱中，因此我們必須接受事實」。

先前為有關退票問題聯繫時，東京奧運組委會表示他們會關注局勢發展，並說「相關條款和規定並未聲明『門票不得退款』，所以報導並不正確」。

國際奧會已自定期限，要在4週內決定東京奧運的命運，不過奧運聖火預定26日起開始在日本境內傳遞。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090324