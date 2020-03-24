若東京奧運缺陣 加拿大飛毛腿失望沮喪

（中央社記者黃巧雯台北24日綜合報導）武漢肺炎疫情延燒，加拿大、澳洲將不派員參加今年的東京奧運，加拿大短跑好手德格拉塞（Andre De Grasse）說：「若少了我們，東京奧運仍繼續舉辦，將令人沮喪和失望。」

因應武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），加拿大開出第一槍，率先宣布不派員參加奧運，澳洲後續也跟進，要選手備戰明年比賽，而國際奧會資深委員龐德（Dick Pound）今天表示，2020東京奧運延後舉行，如今看來是避不可免，而最可行的方案是延後一年。

德格拉塞過去曾在2016年里約奧運男子100公尺項目鍍銅，他在那屆奧運大豐收，一共帶走3面獎牌，2019年還曾來台參加台灣國際田徑公開賽，與台灣「最速男」楊俊瀚競速。

外界原先看好德格拉塞有機會在東京奧運再添獎牌，但在加拿大奧運委員會做出決定後，也令德格拉塞大為震驚，得知除非奧運延期一年，否則加拿大將不組隊參賽。

「若少了我們，東京奧運仍繼續舉辦，將令人沮喪和失望。」德格拉塞仍期待能在奧運殿堂上飆速，「有了奧運（2021年），我才能懷抱著希望持續前進」。

兩屆奧運金牌的澳洲女子泳將康貝爾（Cate Campbell）儘管心碎，但表達不意外，她也調適好心情並強調，「目標並沒有消失，只是轉移了」，是時候進行調整，並為下次挑戰做好準備。（編輯：張芷瑄）1090324