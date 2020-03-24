高國輝代打再見3分砲 悍將官辦熱身賽戰績第一

中職官辦熱身賽最終戰24日在台中洲際棒球場登場，富邦悍將林益全（左）開轟，為林益全官辦熱身賽個人第4轟，助隊終場以5比3擊敗統一獅。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年3月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職官辦熱身賽最終戰，富邦悍將隊落後8局，9局下半高國輝代打，敲出再見3分砲，為個人官辦熱身賽第2轟，率隊以5比3擊敗統一獅隊，悍將熱身賽以戰績7勝3敗2和排名躍居第一。

中華職棒官辦熱身賽最終戰，統一獅與富邦悍將隊今天在洲際棒球場交手，兩隊比賽前5局都沒有拿下分數，獅隊6局有攻勢，靠著陳傑憲、林靖凱、吳桀睿接連安打，攻佔滿壘，蘇智傑適時安打，一棒送回2分，再靠著陳鏞基安打，跑回第3分。

悍將隊6局下半追分，靠著蔣智賢、范國宸接連二壘打，追回1分，7局再靠著林益全陽春砲，將比數追至2比3落後，為林益全官辦熱身賽個人第4轟。

悍將隊落後了8局，9局下半最後反攻機會，林哲瑄選到保送、林益全敲出二壘打，高國輝代打敲出再見3分砲，幫助球隊拿下勝利，這發全壘打也是高國輝官辦熱身賽個人第2轟。

獅隊先發投手潘威倫今天投4局，僅被敲出4支安打，投出1次三振、無失分，表現不差，悍將隊先發投手伍鐸，今天投6局被敲9支安打，投出3次三振，失掉3分責失分，為優質先發內容，兩人皆無關勝敗。

中職官辦熱身賽賽程全部結束，悍將隊拿下今天勝利，官辦熱身賽戰績7勝3敗2和、戰績爬上第一名，中信兄弟隊戰績8勝4敗排名第2，樂天桃猿隊戰績7勝4敗1和、排名第3，獅隊戰績5勝7敗、排名第4，味全戰績1勝10敗1和、戰績墊底。（編輯：謝雅竹）1090324