武漢肺炎疫情影響 高球配件商跨行生產口罩

（中央社記者龍柏安台北26日電）美國在奧勒岡的高爾夫球配件製造商Seamus Golf，近來停止了原本的生產線，雖然生意受到武漢肺炎疫情衝擊影響，不過他們也找到生機，加入口罩生產行列。

根據高爾夫球網站Golf.com報導，截至3月25日為止，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）已在全球奪走2萬1000多人性命，在美國也有超過900人死亡，Seamus Golf盼能成為阻止病毒傳播方案中的一分子。

Seamus Golf的CEO奇斯提（Akbar Chisti）日前透過視訊通話時透露，他的公司已將生產重心轉至醫療行業，以及有需要口罩的客戶。

「過去在這個時期，我們通常要替大型賽事製作高爾夫球配件，但現在比賽不是延期，要不就是取消」，奇斯提坦言，換個角度來說，「現在我們有時間了」。

除此之外，他們目前倉庫中的部分原料，恰好也能做為製造口罩的原料，奇斯提透露甚至能從球桿套中拉出口罩要用的鬆緊帶，「到目前為止，我們已經接到330封電子信件的回覆，我們的目標是在短時間內生產出5000個口罩」。（編輯：張芷瑄）1090326