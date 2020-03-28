許基宏7戰敲7轟手感燙 兄弟二軍7連不敗

中職中信兄弟隊許基宏在二軍例行賽手感火燙，28日單場3安都是長打，目前7場出賽敲出7轟、僅1場出賽沒有開轟。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年3月28日

（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職中信兄弟隊許基宏二軍手感火燙，今天單場3安都是長打，目前7場出賽敲出7轟、僅1場出賽沒有開轟。兄弟隊與樂天桃猿隊2比2握手言和，兄弟二軍賽事7連不敗、戰績最佳。

中華職棒二軍中信兄弟今天與樂天桃猿在嘉義縣立棒球場交手，桃猿隊首局靠著藍寅倫二壘打先馳得點，梁家榮適時安打，送回球隊第2分，兄弟隊比賽前5局沒有拿下分數，5局靠著吳東融、陳偉漢接連安打、失誤，追回1分。

兄弟隊8局再起攻勢，許基宏敲出陽春砲，一棒幫助球隊扳平比分，兩隊比賽後半段都沒有再添分數，終場2比2握手言和。

許基宏二軍例行賽出賽手感火燙，開幕首戰單場雙響砲，接著連5場出賽都開轟，今天比賽單場3安，2局敲出二壘打，4局也敲出二壘打，5局選到保送上壘，8局敲出追平比分陽春砲，單場4打席上壘率百分百，二軍例行賽第7轟出爐，二軍出賽打擊率5成。

今年比賽兩隊都派出洋投先發，桃猿隊洋投尼寇力先發投5局被敲4支安打，投出5次保送、4次三振，失掉1分非責失分，兄弟隊洋投羅傑斯，先發7局被敲8支安打，投出4次三振，失掉2分皆為責失分，兩人皆無關勝敗。

兄弟隊二軍例行賽目前為止7戰打完，戰績6勝1和、7連不敗，戰績為5隊最佳，桃猿隊6戰打完戰績3勝2敗1和、暫時排名第2。（編輯：吳協昌）1090328