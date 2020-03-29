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許基宏把腰打直收到好效果　二軍狂轟全壘打

最新更新：2020/03/29 14:06
中信兄弟許基宏（圖）近期在二軍手感火燙，7戰敲7發全壘打，他表示，今年在打擊時把腰打直了一點，因此看球較完整。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年3月29日
中信兄弟許基宏（圖）近期在二軍手感火燙，7戰敲7發全壘打，他表示，今年在打擊時把腰打直了一點，因此看球較完整。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年3月29日

（中央社記者楊啟芳新北29日電）中職中信兄弟許基宏近期在二軍手感火燙，7戰敲7發全壘打。他今天表示，今年在打擊時把腰打直了一點，因此看球較完整，不過，「這只是一個結果，盡全力去表現就好。」

雖然中職一軍尚未開季，不過二軍已經在17日開打，兄弟的許基宏從首戰開始連續5場開轟，總計出賽7場，敲出7發全壘打，包辦11分打點，打擊率高達5成，且12支安打中有10支長打；目前許基宏生涯在二軍累積已經49轟。

兄弟今天在新莊棒球場與富邦悍將進行自辦熱身賽，許基宏回到一軍出賽，先發打第7棒，擔任一壘手。對於最近在二軍的火燙手感，許基宏說：「這只是一個結果，我也不知道會這樣產生，就努力做該做的事情，上了場盡全力去表現。」

許基宏指出，春訓期間有與二軍總教練林威助討論打擊姿勢，「找出好的方式揮擊，我把腰打比較直，之前有一點駝背，感覺有比較好，球看得比較完整一點。」至於現在已經在累積49轟，他笑說，「真的喔，沒有去想這個，希望在一軍延續下去。」

現在中職一軍目標在4月11日開幕，已經延後2次，還在跟地方政府爭取能順利開打。不過，許基宏說，延後並沒有太大影響，「盡全力專注在場上就好。」（編輯：管中維）1090329

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