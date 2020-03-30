更多編輯台推薦新聞：
專訪／台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情
文化

專訪／台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情

憂東京武漢肺炎疫情 日本年輕人連夜搭車離城
國際

憂東京武漢肺炎疫情 日本年輕人連夜搭車離城

專題／掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台
產經

專題／掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情
生活

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

紐約疫情慘重 馬布瑞向中國調千萬個口罩

最新更新：2020/03/30 10:24

（中央社紐約29日綜合外電報導）前美國職籃NBA紐約尼克明星球員、現在於中國執教的「紐約之子」馬布瑞表示，他已經和中國的製造商談妥，將低價提供1000萬個能抵抗武漢肺炎的口罩，給他的家鄉紐約。

紐約已經成為美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的重災區，而「紐約郵報」（New York Post）今天報導，曾在NBA打了13年，其中5季在尼克度過的馬布瑞（Stephon Marbury），已經談妥將會提供低價口罩給紐約醫院員工和第一線抗疫人員。

曾在中國打了6季的球，現在於中國執教的馬布瑞表示，他之所以想這麼做，是因為聽聞紐約的人們迫切需要的口罩，價格大幅上漲的事。

根據馬布瑞與中國供應商協商的結果，這批將送到紐約的N95口罩，每個售價2.75美元（約新台幣83.8元），比紐約市售價7.50美元（約新台幣228.6元），便宜了近5美元（約新台幣152.4元）。

馬布瑞告訴紐約郵報說：「我畢竟是來自布魯克林，能幫助紐約，是我心中最殷切的盼望。」

「我還有家人在科尼島（Coney Island），很多的親人…他們都受到（疫情）影響，所以我知道在這個時候，讓人們獲得口罩有多重要。」

馬布瑞已和紐約市布魯克林區長亞當斯（Eric Adams）聯繫，協調銷售的問題，如果最終確定，將會一次交付200萬個口罩，並在5週完成所有交付。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090330

延伸閱讀
泰國監獄謠傳有人染武漢肺炎 囚犯暴動越獄不畏武漢肺炎疫情 東京民眾大雪中賞櫻英相強生致信全國：疫情危機會先惡化才轉好

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報