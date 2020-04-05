IWF鐵腕制裁 泰國大馬舉重隊不得參加東奧

（中央社記者龍柏安台北5日電）國際舉重總會（IWF）在官網宣布，泰國與馬來西亞的舉重選手因違反運動員禁藥相關規定，都不得參加明年舉行的東京奧運；且泰國所有舉重選手未來3年，也不得參加國際賽。

IWF今天在官網公告，聯盟獨立會員制裁小組（IMFSP）將對泰國業餘舉重協會（TAWA），以及馬來西亞舉重聯盟，祭出禁賽處分，兩個國家的舉重運動員都不得參加東京奧運。

路透社則報導，兩國可在21天內向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，且IWF還將對泰國祭出20萬美元（約新台幣611萬元）的高額罰款，IWF透露，其中一半的罰款將用來支付泰國違反禁藥相關規定所衍生的費用，包括額外檢測泰國舉重選手。

去年世界舉重錦標賽，泰國就有8名運動員在禁藥檢測結果呈現陽性，其中還包括2名奧運金牌得主。

此外德國一家電視台，也在紀錄片中揭露，泰國舉重選手普遍使用禁藥，影片播出後引發體壇軒然大波，最後TAWA理事會在今年一月底全部請辭。

因此IWF將對TAWA處以停權3年處分，並於2022年3月7日之後重新審核禁賽期間TAWA是否已達成IWF所訂的條件。

至於馬來西亞則是1年內，被揪出有3名選手使用禁藥，因此IWF也對馬來西亞舉重聯盟處以禁賽1年的處分。（編輯：方沛清）1090405