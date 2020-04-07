許孟男67桿平球場紀錄 TPGA挑戰巡迴賽開紅盤

（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣高球好手「淡水猛男」許孟男今天在TPGA挑戰巡迴賽開幕戰，繳出平台南市斑芝花高爾夫俱樂部球場最低桿紀錄67桿，以低於標準5桿佳績，首回合打完後以1桿之差暫時獨居領先。

ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽開幕戰在斑芝花高爾夫俱樂部開打，這也是今年台灣男子職業高爾夫首場賽事；許孟男首日繳出1鷹、6鳥，另吞3個柏忌。

許孟男火力全開，鐵桿與推桿表現精彩，是壓低桿數關鍵；他說，近日為鍛鍊體能，每天在山上健走或跑步，另為陪國手兒子許育誠練球，常下球場走18洞，而今天比賽心態較輕鬆，純靠經驗取得好成績。

挑戰巡迴賽系列僅打2回合，明天最後一回合決賽，冠軍可獨得新台幣15萬元獎金。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊全球體壇，但TPGA表示，繼續舉辦賽事，就是不希望選手沒比賽可打。

疫情期間主辦單位不敢輕忽，TPGA說，大會將維持高規格防疫措施，每天量參賽選手體溫，酒精消毒，主動調查連假期間選手是否前往日前發布國家級警訊的11個景點。一旦發現選手發燒或前往高風險景點，就拒絕選手參賽。

日前中央流行疫情指揮中心發布國家級警訊的11個景點包括阿里山森林遊樂區、嘉義市文化路、台南市關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄市興達港、旗山老街、雲林縣北港朝天宮、花蓮縣東大門夜市與屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）等景點。（編輯：李明宗）1090407