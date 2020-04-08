樂天桃猿新設施 行政區命名包廂改造球員餐廳

（中央社記者楊啟芳台北8日電）中華職棒即將於11日開打，樂天企業接手桃猿隊首年，除了增建Rock Seat，改造球員餐廳，還為球場包廂以桃園市13個行政區命名，未來疫情結束開放球迷後，將推出預售方案。

樂天今年增建Rock Seat之外，還將內野東西下B區部分區域以及內野東西下J區部分區域改建成為VIP SUITE，桃猿隊首創為包廂以桃園市13個行政區命名，原球場包廂四間1大1中2小分別將是桃園、大溪、蘆竹以及復興包廂。

新增VIP SUITE包廂6間分為西下20人間是平鎮包廂、西下10人間2間各是大園包廂與龍潭包廂。東下20人間則是中壢包廂，另10人間2間則各是楊梅包廂與新屋包廂。記者室則設在觀音包廂與八德包廂，客隊包廂則命名為龜山包廂。

桃猿隊表示，除了可供企業認購外，未來VIP SUITE也將推出球迷預售方案。購買VIP SUITE內付基本精緻餐點及飲品，引進智慧點餐、包廂管家服務並迎合多元化點餐付款方式。雖然現在因疫情不開放球迷進場，桃猿隊表示，期待疫情解除，讓球迷可以享受最新設施。

不止包廂命名在地化，球員餐廳也全面改造，將原本設置在球員休息室的備餐區獨立成為單一用餐環境，一次可容納40人用餐。在經過日本總部的監督規劃下，用餐動線以儲物櫃、盛菜區、餐廳照明度等，都是全新設計及使用專業材質，領隊劉玠廷表示，「一切都為了讓桃猿男兒在家更安心」。（編輯：張芷瑄）1090408

樂天企業接手桃猿隊首年，將球場包廂以桃園市13個行政區命名，配色也改成樂天專屬的紅色。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年4月8日