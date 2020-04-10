中職將開打重點紀錄多 林智勝挑戰聯盟全壘打王

（中央社記者楊啟芳台北10日電）中華職棒明天將領先全球閉門開打，本季有多個重點紀錄可望達成，包括林智勝再敲7轟就能獨居中職全壘打王，還有陳禹勳生涯100次救援成功、胡金龍千安、潘威倫150勝等大紀錄。

中職會長吳志揚日前曾提過，為了延續職棒選手的紀錄，即使不開放觀眾，也要將今年全部240場例行賽完成。

開幕戰明天在桃園棒球場進行，由樂天桃猿交手中信兄弟，雖然桃猿隊易主，不過聯盟認定隊史紀錄會延續，目前桃猿隊已經累積隊史990勝，不久之後將能達成隊史1000勝；目前隊史已經有1498支安打，明天就有機會累積至1500轟。

球員個人紀錄部分，終結者陳禹勳生涯已經有92次救援成功，本季有望達成100次，成為中職第3個達成這項里程碑的選手；重砲手朱育賢去年球季以30轟成為全壘打王，已累積84轟，今年可望達成百轟。

中信兄弟隊史已累積1884支全壘打，以兄弟的砲火，近期應可達到1900轟。個人重點人物為林智勝，他在中職已經來到第17年，生涯已經達283轟，距離聯盟紀錄張泰山的289轟已經不遠，還有機會挑戰史無前例的300轟，另外現在986得分，有望達1000得分。

富邦悍將今年改由中職最多勝教頭洪一中領軍，從2004年帶領La New熊到去年Lamigo桃猿為止，已經帶隊奪下884勝，只要再拿16勝，就能達到900勝里程碑。另外，胡金龍從美職返中職後，已來到第8年，目前中職生涯敲出993支安打，近期就能達成千安。

統一獅資深投手潘威倫去年達到143勝，已超越陳義信在中職及台灣大聯盟總合的勝投，成為台灣職棒最多勝；今年要繼續挑戰紀錄，挑戰成為中職第一人達成150勝里程碑。陳鏞基目前累積940支安打、102轟、93盜，本季可望完成「千安百轟百盜」，成為聯盟第7名達成此里程碑的選手。（編輯：張芷瑄）1090410