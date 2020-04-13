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全球首戰中職象獅戰 閉門開打收視近3年最佳

最新更新：2020/04/13 16:49

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職開季首戰中信兄弟與統一獅比賽，受武漢肺炎影響，採閉門比賽，球迷透過轉播關注賽事，緯來體育台平均收視率0.76，為近3年最佳，兄弟官方直播平台最高超過1.5萬人同時收看。

中華職棒31年球季昨天順利開打，聯盟首戰中信兄弟隊在主場洲際棒球場迎戰統一獅隊，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，比賽採閉門舉行，但多樣頻道吸引球迷透過直播關注賽事。

昨天象獅大戰鏖戰至延長賽第11局，獅隊靠著陳傑憲致勝二壘打，終場以4比1拿下首勝，根據轉播單位緯來體育台提供數據，昨天平均收視率（4歲以上）0.76，比前2年兄弟主場開幕戰平均收視率0.53、0.48還高。

其中15至44歲平均收視率0.77，18至34歲男性平均收視率為0.85，25至39歲男性平均收視率1.13，瞬間收視率最高衝至1.18，根據資料推算，應該為兄弟9局下半滿壘進攻機會時。

除了電視轉播，兄弟也於Twitch上開立官方頻道，昨天首戰請到副領隊「恰恰」彭政閔當球評，吸引最多超過1萬5000人同時追蹤收看。（編輯：張雅淨）1090413

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