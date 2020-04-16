朱育賢2戰5轟追平紀錄 桃猿擊退獅奪2連勝[影]

影片來源：中華職棒CPBL

（中央社記者楊啟芳桃園16日電）中華職棒今天在桃園棒球場進行的賽事，樂天桃猿朱育賢演出單場雙響砲，包辦5分打點，2戰5轟展現火力，追平曾陶鎔紀錄，幫助球隊以15比3擊退獅隊，王溢正獲勝投。

獅隊1局上就靠著蘇智傑轟出陽春全壘打，先馳得點；下個半局，陳晨威敲安打後盜上二壘，林立再補上安打，桃猿追平比數。3局上獅隊的楊家維敲出陽春砲，但4局下桃猿朱育賢轟3分砲，一棒逆轉戰局，桃猿取得4比2領先。

桃猿5局下趁勝追擊，陳晨威、林立獲保送後，陳俊秀敲二壘安打，帶有2分打點；6局下桃猿得2分。朱育賢7局下再轟2分砲，之後桃猿連獲3次保送，詹智堯敲二壘安打，帶有3分打點，林智平再敲2分砲，單局進帳7分。終場桃猿15比3擊退獅隊，奪2連勝。

中華職棒16日在桃園棒球場的賽事由樂天桃猿與統一獅交手，桃猿朱育賢演出單場雙響砲，包辦5分打點，連續2戰5轟展現火力。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年4月16日

朱育賢2場敲出5發全壘打，追平曾陶鎔的紀錄，目前打擊率高達7成；不過8局下被換代打，無緣挑戰連2場三響砲。賽後總教練曾豪駒表示，「因為分數拉開，後面的選手需要比賽感覺，才會做輪替，避免選手太疲勞，真的沒注意到紀錄，是我的疏忽。」

朱育賢表示，賽前教練有針對對方投手研究並給建議，效果不錯，希望繼續保持。朱育賢去年上半季同樣手感火燙，不過下半季遇到低潮，他說：「經過去年高低，希望今年保持平常心，能成為更穩定的中心打者。」

桃猿此戰先發投手王溢正之前因為腰部不適，在二軍投了一場復健賽，今天用96球主投7局，僅被敲4支安打，投2次保送、6次三振，失2分，奪勝投。

王溢正認為，今天表現還不到位，因為春訓身體一直出狀況，只投短局數，身體協調性有點陌生，這場經過捕手林泓育提點動作沒到位，才慢慢進入狀況。先發過一場後，他說：「身體還OK，傷勢沒有惡化，表示有慢慢變好。」（編輯：管中維）1090416